Украине нужно больше тяжелого вооружения, чтобы противостоять РФ, заявил генсек НАТО

Украина нуждается в большем количестве тяжелого вооружения, союзники и партнеры по НАТО наращивают свои усилия в этом плане. Об этом заявил на пресс-конференции в Гааге по итогам встречи лидеров семи стран НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.



На встрече контактной группы занимающейся поддержкой Украины, которая состоится в штаб-квартире НАТО 15 июня обсудят, по его словам, предоставление ВСУ различных видов вооружений, техники, включая тяжелое вооружение. Столтенберг отметил, что противостояние Украины российскому вторжению зависит от этих поставок.

К тому же он отметил, что украинских военных нужно подготовить к длительной борьбе, по той причине, что сейчас невозможно предсказать, как и когда закончится эта война.



НАТО, по словам Столтенберга, приглашает Президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите в Мадриде 29−30 июня в том формате, в котором будет возможно в связи со сложившимися обстоятельствами.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал сколько оружия надо Украине, чтобы победить и выгнать РФ с территории страны.





