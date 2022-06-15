«ДНР»: Коммунальщики подорвались при разборе завалов в Волновахе, есть пострадавшие

В Волновахе при разборе завалов дома по улице Титова из-за детонации взрывоопасного предмета пострадали двое мужчин. Об этом заявили в штабе «территориальной обороны» группировки «ДНР».



Ранение получили сотрудники коммунальных служб: двое мужчин, 1991 и 2002 годов рождения.



Отмечается, что пострадавшие транспортированы в больницу, где получают необходимую медицинскую помощь.



Ранее в группировки сообщали о ранении трех рабочих также при подрыве боеприпаса во время разбора завалов в Мариуполе у бывшего торгового центра OBI.