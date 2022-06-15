Только один человек: «ЛНР» заявила о срыве вывода мирных жителей из «Азота»

В Северодонецке с территории химзавода «Азот» сегодня вышел один мирный житель.



Как сообщает сепаратистский сайт «ЛИЦ», вывод людей сорван. Группировка «ЛНР» обвинила в срыве украинскую сторону.



«Вывод мирного населения с территории "Азота" полностью сорван противником. Еще утром около семи часов оттуда вышел дедушка 74 лет, он вышел один. Гражданским на территории предприятия никто не объявлял, что сегодня будет вывод», — уверяет представитель так называемой «народной милиции ЛНР» Александр Никишин.



По его словам, сейчас движения никакого нет.



«Даже личного состава (ВСУ) мы не наблюдаем», — сказал Никишин.



Как он утверждает, только в одном из бомбоубежищ на территории завода находятся около 70 мирных жителей. Коридор якобы был открыт в 08:00, однако начался обстрел.

Для вывода гражданских лиц, которые находятся в бомбоубежищах на химзаводе «Азот» в Северодонецке, россияне предложили открыть коридор — на подконтрольные группировке «ЛНР» территории.

Как сообщает глава военно-гражданской администрации города Александр Стрюк, в бомбоубежищах на химзаводе «Азот» в Северодонецке остаются более0 500 человек.