На Донетчине энергетики вернули свет в 31 населенный пункт

В Донецкой области энергетики за сутки вернули свет более чем 14 тысячам семей. Об этом сообщает «ДТЭК Донецкие электросети».



За 14 июня аварийно-ремонтные бригады полностью или частично возобновили электропитание в 31 населенном пункте Донецкой области, обесточенном из-за активных боевых действий. Это позволило возобновить электропитание для 14 678 семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.



Энергетики подчеркивают, что ситуация в регионе сложная, особенно на севере. Продолжаются постоянные обстрелы.



«Несмотря на это, энергетики смогли возобновить питание, в том числе 28 населенных пунктов на сложных Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Торецком направлениях, пострадавших от обстрелов накануне», — говорится в сообщении.