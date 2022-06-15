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На Донетчине энергетики вернули свет в 31 населенный пункт

15 июня 2022, 15:52

На Донетчине энергетики вернули свет в 31 населенный пункт

В Донецкой области энергетики за сутки вернули свет более чем 14 тысячам семей. Об этом сообщает «ДТЭК Донецкие электросети».

За 14 июня аварийно-ремонтные бригады полностью или частично возобновили электропитание в 31 населенном пункте Донецкой области, обесточенном из-за активных боевых действий. Это позволило возобновить электропитание для 14 678 семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.

Энергетики подчеркивают, что ситуация в регионе сложная, особенно на севере. Продолжаются постоянные обстрелы.

«Несмотря на это, энергетики смогли возобновить питание, в том числе 28 населенных пунктов на сложных Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Торецком направлениях, пострадавших от обстрелов накануне», — говорится в сообщении.

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