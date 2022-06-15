Полицейские показали, как выглядит село возле захваченного Святогорска

Село Сидорово, расположенное на севере Донецкой области недалеко от захваченного Святогорска, находится в эпицентре боев. После недавнего обстрела оккупантами этого населенного пункта погиб ребенок и пожилой мужчина.



Об этом сообщили в полиции Донецкой области и опубликовали видео поездки к жителям села.







В селе разрушены целые кварталы, а местные жители сейчас боятся выходить во двор и покидать дома после недавнего обстрела. Сообщается, что в Сидорово осталось несколько десятков жителей, но магазины и прочая инфраструктура не работает.



Полицейские привезли людям гуманитарную помощь.

В полиции рассказали, что на Донетчине российские силы за сутки обстреляли 11 населенных пунктов, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Было повреждено 67 гражданских объектов.