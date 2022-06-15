Электроснабжение Карловской фильтровальной станции восстановлено — мэрия Покровска

Электроснабжение Карловской фильтровальной станции восстановлено, вода заполняет сеть. Об этом, со ссылкой на информацию своего заместителя Александра Добровольского, сообщил мэр Покровска Руслан Требушкин.



Сообщается, что у жителей Покровска и в близлежащих населенных пунктов скоро появится вода в кранах.



Требушкин также отметил, что сегодня в ходе заседания местные депутаты Покровска не поддержали инициативу вернуть оплату услуг водоканала и вывоза бытовых отходов для жителей города.

Ранее в «ДТЭК Донецкие электросети» сообщили, что энергетики Донецкой области за сутки вернули свет более чем 14 тысячам семей.



