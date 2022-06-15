На Донбасса разрушено больше всего спортивных объектов Украины в результате вторжения РФ

С 24 февраля войска России разрушили или повредили 94 спортивных объекта, больше всего на Донбассе. Об этом сообщил министер молодежи и спорта Вадим Гутцайт.



По его словам, оккупанты нанесли ущерб спортивной инраструктуре Украины на сумму 130 миллиона долларов, повредив или разрушив 63 спортивных комплекса, 9 бассейнов, 3 ледовых арен, 17 стадионов, велокомплекс в Лимане.



На Донбассе уничтожено 30 спортивных объектов.



Гутцайт сообщил, что разрушены стадион в Волновахе, база «Металлист» в Харьковской области, велотрек в Лимане, ледовый дворец в Северодонецке, который был одним из самых больших в Украине. К тому же обстреливали российские войска бассейн «Нептун2 в Мариуполе, Луганский областной физкультурный центр «Олимп» в Кременной, спорткомплекс «Авангард» в Киеве, Олимпийский учебно-спортивный центр в Чернигове, десятки других объектов.



Министерство молодежи и спорта открывает спецсчет в НБУ для сбора благотворительных взносов, средства которого будут направлены на обновление спортивных сооружений, учреждений, организаций сферы физической культуры и спорта, а также на развитие спортивной инфраструктуры Украины.