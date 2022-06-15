В Минреинтеграции разъяснили, будут ли наказывать украинцев за выезд через РФ или оккупированные территории

В министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий разъяснили, какая ответственность предусмотрена для украинцев, вынужденных выезжать из зоны боевых действий или оккупации через временно оккупированные территории или через Россию, чтобы добраться до безопасного места.



В Минреинтеграции отмечают, что люди обеспокоены, не нарушают ли они такими действиями законы Украины. «Нет, это не преступление», — подчеркивают в министерстве.



Согласно разъяснению, наказания за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию или пересечения государственной границы — не будет.



«Такое пересечение происходит в состоянии крайней необходимости, что в соответствии со статьями 17, 18, 247 Кодекса Украины об административных нарушениях исключает административную ответственность», — говорится в сообщении.



В Минреинтеграции напомнили, что в любой ситуации граждане могут обратиться за разъяснениями на горячую линию по кризисным вопросам по номеру 1548.