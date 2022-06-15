СБУ разоблачила киевскую фармкомпанию, которая финансировала боевиков «ДНР»

Служба безопасности Украины разоблачила столичную фармкомпанию на финансировании группировки «ДНР» через сеть аптек во временно оккупированном Донецке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



СБУ выяснила, что коммерческая структура перечислила в «бюджет» так называемой «ДНР» почти 8 миллионов гривен.



«Деньги поступали в оккупационную администрацию в виде уплаты "налогов" от сети аптек, работающих на территории ОРДЛО. Полученные средства террористы использовали для материально-технического обеспечения группировок, участвующих в полномасштабной агрессии России против Украины», — говорится в сообщении.



Установлено, что к схеме причастны два руководителя киевского предприятия, которые владели более 50 аптеками во временно оккупированном Донецке. Они провели «перерегистрацию» аптек, чтобы вести незаконный бизнес.



«В киевском офисе дельцов правоохранители обнаружили доказательства финансово-хозяйственной деятельности в так называемой "ДНР". В настоящее время обоим организаторам схемы сообщено о подозрении», — добавили в СБУ.