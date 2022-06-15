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ООН начинает расследовать военные преступления России в Украине

15 июня 2022, 19:47

ООН начинает расследовать военные преступления России в Украине

Комиссия ООН по расследованию событий в Украине побывала в Киеве, Буче, Ирпене, Харькове и Сумах. Представители ООН работали 10 дней, собирая факты и свидетельства военных преступлений России, сообщает пресс-служба Совета ООН по правам человека.

В Киеве комиссия встретилась с парламентариями, представителями нескольких министерств и генеральной прокуратуры.

«В Буче и Ирпене комиссия получила информацию о произвольных убийствах мирных жителей, уничтожении и разграблении имущества, а также нападениях на гражданскую инфраструктуру, в том числе на школы. В Харькове и Сумской области комиссия наблюдала разрушение крупных городских территорий, предположительно, в результате воздушных бомбардировок, обстрелов или ракетных ударов по гражданским объектам», — рассказали представители комиссии ООН по итогам визита.

Отмечается, что комиссия также имела возможность выслушать внутренне перемещенных лиц, в том числе прибывших с востока Украины. Свидетельские показания также включали истории уничтожения гражданского имущества; мародерство; заключение, жестокое обращение и исчезновение гражданских лиц, а также сообщения об изнасилованиях и других формах сексуального насилия.

Комиссия считает необходимым дополнительно расследовать сообщения о предполагаемом переводе детей, помещенных в учреждения на временно оккупированных территориях, в Российскую Федерацию, а также информацию об ускоренном получении гражданства и процессах усыновления некоторых из этих детей. В Украине многие перемещенные дети были разлучены с семьями, отметили в ООН.

«Мы продолжим процесс сбора доказательств, которые могут служить целям привлечения к ответственности; когда это возможно, идентифицируя физических или юридических лиц, и будет уделять особое внимание нарушениям сексуального характера, прав детей, пожилых людей и других уязвимых групп населения», — резюмировали в комиссии.

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