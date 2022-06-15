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Керченский мост станет целью номер один — генерал ВСУ

15 июня 2022, 21:35

Керченский мост станет целью номер один — генерал ВСУ

Керченский мост, по которому Россия подтягивает резервы, станет «целью номер один» для поражения украинскими военными, если они получат соответствующее вооружение из США и Европы. Об этом заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью «Крым.Реалии».

Дмитрий Марченко с первых дней полномасштабного российского вторжения руководил обороной Николаева и Николаевской области.

«Это будет цель номер один для поражения. Основную кишку подтягивания резервов мы просто должны обрезать. Как только обрежется эта кишка, у них начнется паника. И поверьте те, которые бегали в Симферополе и Крыму с русскими флагами они быстро достанут украинские и будут бегать с украинскими», — сказал Марченко.

Ранее военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев заявил, что выведение Керченского моста из строя было бы «хорошей операцией Вооруженных сил Украины стратегического характера», так как через него «происходит перемещение военных грузов, военной техники и личного состава вооруженных сил РФ, которые принимают участие в боевых действиях».

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