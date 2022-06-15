Банки не работают: Как получают пенсии жители Славянска

В прифронтовом Славянске сейчас не работают отделения банков. Чтобы получить деньги, многим пенсионерам приходится ездить в соседний Краматорск. Об этом рассказал глава военной администрации города Вадим Лях в интервью интернет-изданию «Остров».



«Да, банки у нас не работают. Только банкоматы загружаются, так что, фактически ближайшее доступное отделение банка есть только в Краматорске. Определенные категории граждан получали деньги еще на "книжку" в Ощадбанке. Поэтому, понимая, что сегодня нет прямого автобусного сообщения с Краматорском, мы организовываем такие рейсы и возим людей, чтобы они могли получить свои деньги, и имели возможность потом здесь спокойно их потратить», — рассказал Вадим Лях.



По его словам, военная администрация также помогает организовать работу почты, которая доставляет пенсии на дом.



«Был определенный период, когда отделения выехали из города, но потом они вернулись, наладили работу и сейчас все получают выплаты. Если человек получал пенсию через "Укрпочту", то ему ее домой и приносят. Эта работа тоже возобновлена, а мы помогаем почте, предоставляем им транспорт, чтобы была оперативная возможность доставлять людям деньги. Нам навстречу также идет Ощадбанк, специально готовит под нас время, под наших пенсионеров, которых мы привозим», — пояснил глава города.



По его словам, сейчас в Славянске остаются приблизительно 24 тысячи человек, в том числе около 4 тысяч детей.

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