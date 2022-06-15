«ЛНР» заявила о 6 погибших и 11 раненых в результате обстрела Кадиевки

Сегодня в результате обстрела Кадиевки (до декоммунизации — Стаханова) на подконтрольной группировке «ЛНР» территории погибли 6 человек, еще 11 получили ранения. Об этом сообщили в «администрации» города.



Как сообщается, город обстреляли из установки реактивной системы залпового огня «Ураган».



«В 16:30 шесть снарядов из установки реактивной системы залпового огня "Ураган" накрыли северо-восточный микрорайон города. В результате обстрела, по предварительной информации, трое мирных жителей скончались на месте, среди них парень 17 лет. Еще трое скончались в больнице», — говорится в сообщении.



В «администрации» добавили, что в числе 11 раненых есть двое детей.



Отмечается, что повреждения получили 10 многоквартирных домов и 7 автобусов городского общественного транспорта.