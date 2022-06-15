Три сценария войны в Украине, Пушилин в Питере. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Оккупанты сконцентрированы на захвате Славянска. На пути жертвами становятся десятки населенных пунктов.
- Видео из Авдеевки. Дома без окон и выжженные снарядами поля.
- На Северодонецк ведется атака с трех сторон. ВСУ удерживают промзону и центр города.
- Западные аналитики и разведка озвучили три вероятных сценария продолжения войны в Украине. Есть вероятность, что она затянется на годы.
- Импровизированный морг на улице возле супермаркета «Метро» в Мариуполе. Как оккупанты хранят тела при тридцатиградусной жаре.
- ММК Ильича просит наложить санкции на ворующие украинский металл российские компании.
- Донецк и Макеевка под обстрелами. Тем временем Пушилин стреляет из пушки в Питере.