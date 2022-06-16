Оккупанты штурмуют Северодонецк и сжигают села Луганщины

Последствия обстрела Луганщины. Фото: ОВА

В Луганской области оккупанты давят в Северодонецке и Тошковке, сжигают села Горской и Попаснянской громад. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



Гайдай отметил, что в оккупированном Новотошковском — ужасная картина.



«Это не редкий случай: россияне не думают о будущем населенных пунктов. Захватили землю, разрушили дома, больницы и школы — и пошли дальше. Вооруженные силы Украины сдерживают врага, как только можно. Вчера отбили очередной штурм Тошковки, где разрушения увеличиваются каждый день. Как и в Викторовке, Новоивановке, Волчеяровке, Нырково и других населенных пунктах», — сообщил глава области.



По его словам, только в Горском за день повреждены 12 домов.



Гайдай также отметил, что россияне не считают жертв, лишь бы контролировать Северодонецк, где из 100 тысяч жителей осталось около 10 тысяч.



«Город является ключевой точкой в системе оборонной операции Луганской области. Это подтвердил и главнокомандующий ВСУ. Российская армия теряет бойцов сотнями, находит резервы и продолжает разрушать Северодонецк. Вчера они ударили по территориям "Стеклопластика" и бывшего завода измерений. Снова пострадали Павлоград и Синецкий. Штурм города длится и в текущую минуту. Наши военные удерживают оборону», — резюмировал глава ОВА.