Ракетный удар по Сумщине: Погибли четыре человека, есть раненые

Сегодня ночью, по территории Садовской громады Сумского района оккупанты нанесли ракетный авиаудар. Погибли четыре человека. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.



По его данным, по меньшей мере шесть человек были ранены. Информацию о разрушениях и повреждениях Живицкий пообещал предоставить впоследствии.



Взрыв, по его словам, слышали в половине Сумского района и в самом областном центре.



Еще один ракетный авиаудар россияне нанесли около пяти утра по Краснопольской громаде.



«Далее открыли огонь со своей территории, били из минометов. Всего 26 "приходов". В результате обстрела загорелось хозяйственное сооружение и автомобиль Daewoo Sens. Информация о пострадавших и дополнительных повреждениях инфраструктуры также уточняется», — проинформировал глава ОВА.