Макрон, Шольц и Драги прибыли в Киев

Макрон, Шольц и Драги прибыли на спецпоезде. Скриншот

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев. Об этом сообщает французский телеканал TF1 Info.



Вещатель распространил кадры их прибытия на столичный железнодорожный вокзал.



Европейские лидеры прибыли на специальном поезде для высокопоставленных гостей. Они остановились в отеле в центре столицы. Позже Макрон, Шольц и Драги отправились в Ирпень, где увидели последствия российской военной агрессии.

Макрон, Шольц и Драги в Ирпене. Смотрят разбомбленный российскими войсками ЖК pic.twitter.com/Yr6Ck8Smdo

— Новости Донбасса (@novostidnua) June 16, 2022 >

В скором времени ожидается их встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Телеканал анонсирует пресс-конференцию лидеров по итогам встречи.

Перед визитом в Киев Макрон вновь заявил, что «в какой-то момент» президенту Украины и другим представителям страны придется вести переговоры с Россией о мире.