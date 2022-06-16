Граждан Украины будут выдворять из РФ за отсутствие документов

Граждан Украины, в том числе и с «паспортами» «Л/ДНР», находящихся на территории РФ могут начать выдворять со страны за отсутствие документов с 17 августа.



Об этом ТАСС сообщили в российском МВД.



Речь о разрешительных документах на проживание и ведение трудовой деятельности на территории РФ.



В российском правительстве напомнили, что с середины мая в РФ действуют временные меры, которые разрешают в течение 90 суток не ставить на учет прибывающих иностранцев и не продлевать соответствующий документ. Ограничения сняты в отношении граждан Абхазии, Белоруссии, «Л/ДНР», Казахстана, Китая, Монголии, Украины и Южной Осетии.

«Это означает, что гражданам указанных государств, не получившим в период временного пребывания в Российской Федерации разрешительных документов на право проживания либо осуществления трудовой деятельности, необходимо покинуть Российскую Федерацию до 17 августа 2022 года», — заявили в МВД.



Отмечается, что в настоящее время многие граждане Украины, «Л/ДНР» ограничены в возможности выезда за пределы РФ, все они смогут подать заявление о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство по истекшему сроку действия паспорта.

Ранее глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что вопрос вхождения подконтрольной ей территории в состав РФ может решаться после захвата всей Донецкой области.





