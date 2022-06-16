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На оккупированном Донбассе погибли восемь мирных жителей, 18 человек ранены

16 июня 2022, 10:17

На оккупированном Донбассе погибли восемь мирных жителей, 18 человек ранены

На подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» частях Донбасса за сутки из-за обстрелов погибли восемь мирных жителей. Еще 18 человек были ранены.

Как сообщает так называемый «штаб теробороны ДНР», за сутки погиб один мирный житель. Еще три человека ранены.

«СЦКК ДНР» утверждает, что сегодня утром под обстрел из реактивной системы залпового огня «Ураган» попал Пролетарский район Донецка. Повреждены здания трех учебных заведений. О пострадавших не сообщатся.

В «СЦКК ЛНР» уверяют, что, по уточненным данным за сутки, в результате обстрелов Кадиевки (до декоммунизации — Стаханов) погибли пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. 15 мирных жителей, включая одного несовершеннолетнего, были ранены.

Двое мирных жителей погибли в Криничном, там же один человек был ранен. Еще один мирный житель ранен в Троицком.

15 июня «ЛНР» заявила об обстреле Кадиевки. Говорилось о шести погибших и 11 раненых.

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