На Донетчине россияне ударили ракетами и «Градами» по 16 населенным пунктам

Последствия обстрелов Донетчины. Фото: полиции

На Донетчине оккупанты за сутки обстреляли 16 населенных пунктов. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.



Под ударами оккупантов оказались Авдеевка, Покровск, Зализное, Нью-Йорк, Времовка, Водяное, Гришино, Ласточкино, Нетайлово, Новоселовка Первая, Орловка, Пески, Тоненькое, Крещение, а также город Константиновка и село Константиновка.



Российские войска били крылатыми ракетами Х-22, реактивными системами залпового огня «Град», «Ураган», «Смерч», артиллерией, танками.



Разрушены 56 гражданских объектов, подавляющее большинство — это жилые дома, а также электроподстанция, метеорологическая станция, строительное и сельскохозяйственное предприятия, хозяйственные здания.



Правоохранители задокументировали 21 военное преступление россиян против мирного населения. Открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.