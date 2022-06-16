Переговоры по «азовцам» с Россией продолжаются — СНБО

Украинская сторона продолжает вести переговоры с Россией по освобождению из плена защитников Мариуполя, которые покинули завод «Азовсталь». Большинство из них, вероятно, находятся на оккупированных территориях. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.



Данилов подчеркнул, что на эту тему сейчас нужно говорить очень осторожно, чтобы не сорвать переговорный процесс. В переговорах участвуют в том числе международные институты, которые оказывают помощь.



«Главное — не навредить. И многое не надо говорить. Будем ждать, чтобы те договоренности, которые есть, обязательно были выполнены, и все ребята, которые сегодня в плену, прошедшие Мариуполь, обязательно вернулись живыми и здоровыми. Еще раз подчеркиваю: здесь главное сейчас — не сделать лишних шагов, чтобы агрессор не обвинил нас в срыве тех или иных вещей», — сказал секретарь СНБО.



Он также отметил, что сейчас невозможно сказать, где находятся все украинские военные, попавшие в плен.



«Количество людей — это не 100 и не 200 человек, это гораздо больше... Мы точно можем сказать, что подавляющее большинство — может, и все — находятся на территории Донецкой области (оккупированной части — ред.)», — заявил Данилов.

Выход украинских военных с завода «Азовсталь», который они несколько месяцев удерживали, начался 16 мая и продлился несколько дней. Министерство обороны России заявило, что в общей сложности «Азовсталь» покинули более 2400 украинских бойцов. Их взяли в плен и доставили на подконтрольную группировке «ДНР» территорию.



6 июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что в российском плену находится более 2500 украинских военных с «Азовстали».