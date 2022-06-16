В «ЛНР» показали, как их боевики заняли школу на Изюмском направлении

Боевики «ЛНР» в школе. Скриншот видео

На Изюмском направлении в Харьковской области боевики «ЛНР» расположились в одной из школ. Видео из школы опубликовал солист ансамбля «Новороссия» Роман Разум, на него обратил внимание пользователь Twitter Necro Mancer.



То, что это учебное заведение, видно по стенду с надписью «Наша школа». Также на это указывает характерный вид помещения — школьного коридора.



В школе базируются в том числе и мобилизованные «ЛНР».