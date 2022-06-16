«ЛНР»: Семья из троих человек подорвалась на мине у Северского Донца, два человека погибли

В районе Северского Донца 15 июня на мине подорвалась семья из троих человек – два человека погибли, еще один получил контузию. Об этом заявили в «МЧС ЛНР».



Отмечается, что семья из Луганска была на отдыхе в дачном кооперативе «Уют» в селе Обозное.



Взрыв услышал сосед по дачному кооперативу, он и обнаружил подорвавшийся автомобиль. 49-летний отец с сыном 25 лет получили ранения несовместимые с жизнью, 15-летнюю дочь взрывной волной выбросило из салона авто.



Девочку госпитализировали в больницу Луганска с диагнозом минно-взрывная травма, контузия головного мозга. Отмечается, что ее состояние стабильное.