«Артемсоль» приостановила трудовые договоры со своими работниками

Предприятие ГП «Артемсоль» временно прекращает трудовые отношения в период военного времени. Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.



«Трудовые отношения на предприятии ГП «Артемсоль» в период военного времени временно прекращаются… К сожалению, государственное предприятие «Артемсоль» находится в центре военных действий на линии соприкосновения, где ежесуточно ведутся ожесточенные бои и обстрелы города», - говорится в сообщении.



Отмечается, что за июнь 2022 года работникам будет оплачен двухнедельный простой; за всеми работниками хранятся рабочие места; за время вынужденного простоя с 25.02.2022 года по 16.06.2022 года для работников ГП «Артемсоль» сохраняется страховой стаж.



Также в сообщении говорится, что желающие уволиться могут это сделать через центры занятости, и с возобновлением работы предприятия, всем уволившимся работникам будет выплачена компенсация в соответствии с законом.



«За все время приостановки предприятия, как трактует закон, должна платить страна-агрессор», - добавили на предприятии.



Госпредприятие «Артемсоль», расположенное в городе Соледар неподалеку от Бахмута Донецкой области, остановилось из-за постоянных обстрелов.