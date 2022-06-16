Разминирование Украины: Нужно обследовать 160 тысяч квадратных километров

В Украине нужно обследовать 160 тысяч квадратных километров территории на наличие взрывоопасных предметов. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на брифинге, передает «Интерфакс-Украина».



Такие площади минного загрязнения делают Украину одной из самых загрязненных стран мира. Поэтому правительство рассчитывает на дальнейшую помощь от Женевского международного гуманитарного центра разминирования, добавила Маляр.



По ее словам, создан национальный орган по противоминной деятельности, который координирует коммуникацию между всеми органами государственной власти и международными организациями.