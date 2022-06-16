В Донецкой области 321 населенный пункт без электроснабжения из-за обстрелов

В Донецкой области энергетики за сутки вернули свет почти пяти тысячам семей в четырех населенных пунктах. Без электроснабжения — более 300 населенных пунктов. Об этом сообщает «ДТЭК Донецкие электросети».



Несмотря на продолжающиеся в Донецкой области постоянные обстрелы, аварийно-ремонтные бригады смогли провести ремонтные работы. И электропитание снова получают 4 945 семей в Покровском и Бахмутском районах.



В компании отметили, что в настоящее время без электроснабжения остается 321 населенный пункт Донецкой области. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское.