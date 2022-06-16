Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

В Донецкой области 321 населенный пункт без электроснабжения из-за обстрелов

16 июня 2022, 16:00

В Донецкой области 321 населенный пункт без электроснабжения из-за обстрелов

В Донецкой области энергетики за сутки вернули свет почти пяти тысячам семей в четырех населенных пунктах. Без электроснабжения — более 300 населенных пунктов. Об этом сообщает «ДТЭК Донецкие электросети».

Несмотря на продолжающиеся в Донецкой области постоянные обстрелы, аварийно-ремонтные бригады смогли провести ремонтные работы. И электропитание снова получают 4 945 семей в Покровском и Бахмутском районах.

В компании отметили, что в настоящее время без электроснабжения остается 321 населенный пункт Донецкой области. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское.

Еще по теме

Прочее
Война Электроснабжение
Места
Бахмут Покровск

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:27
Оккупанты заселяют свои семьи в дома херсонцев — Минобороны Украины
16:26
В Донецке заявили о «прилетах» в центр, есть раненые
15:33
В «ДНР» сообщили, когда «приговор» о смертной казни иностранцам «вступит в силу»
14:20
В Донецке намерены восстановить «Донбасс Арену»
12:52
В Херсонской области пообещали «автоматическое» гражданство РФ детям, родившимся после 24 февраля
12:49
Пушилин заявил, что хочет захватить не только Донецкую область
12:25
В «ЛНР» показали, как их боевики заняли школу на Изюмском направлении
12:18
«ЛНР»: Семья из троих человек подорвалась на мине у Северского Донца, два человека погибли
12:01
Переговоры по «азовцам» с Россией продолжаются — СНБО
11:14
«Даже не обсуждается»: «Приговоренных» к смертной казни в Донецке британцев не будут обменивать
10:17
На оккупированном Донбассе погибли восемь мирных жителей, 18 человек ранены
23:28
Три сценария войны в Украине, Пушилин в Питере. Дайджест НД за день ►
23:21
«ЛНР» заявила о 6 погибших и 11 раненых в результате обстрела Кадиевки
22:34
Пушилин рассказал, когда и как будет решаться вопрос присоединения «ДНР» к России
16:43
«ЛНР»: Мужчина получил ранения при обстреле Троицкого
все новости
16:52
Президент Украины передал европейским лидерам предложения по санкциям против России
16:42
Суд запретил «Партию Шария»
16:27
Оккупанты заселяют свои семьи в дома херсонцев — Минобороны Украины
16:26
В Донецке заявили о «прилетах» в центр, есть раненые
16:00
В Донецкой области 321 населенный пункт без электроснабжения из-за обстрелов
15:51
В РФ заявили, что два месяца назад проект мирного соглашения с Украиной был готов на 75%
15:46
Разминирование Украины: Нужно обследовать 160 тысяч квадратных километров
15:38
Вплоть до деоккупации: В Минобороны назвали три этапа войны против РФ
15:33
В «ДНР» сообщили, когда «приговор» о смертной казни иностранцам «вступит в силу»
14:51
«Артемсоль» приостановила трудовые договоры со своими работниками
14:51
Российская армия нанесла авиаудар по Лисичанску
14:41
«ЛНР» заявила, что зашла на территорию «Азота». Но ВСУ держат оборону
14:20
В Донецке намерены восстановить «Донбасс Арену»
14:18
Граждан Украины будут выдворять из РФ за отсутствие документов
13:11
Макрон: Украина должна уметь сопротивляться и побеждать
все новости
ВИДЕО
В Донецке заявили о «прилетах» в центр, есть раненые
16 июня, 16:26
В «ЛНР» показали, как их боевики заняли школу на Изюмском направлении
16 июня, 12:25
Российская армия обстреляла предприятие «АПК-Инвест» под Покровском
16 июня, 09:37

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция