В Донецке заявили о «прилетах» в центр, есть раненые

Последствия обстрела в Донецка. Фото из соцсетей

Центр оккупированного Донецка сегодня попал под обстрел, есть пострадавшие.



Как сообщает так называемый «штаб теробороны ДНР», под обстрел попал Ворошиловский район. По проспекту Лагутенко ранен мужчина.



Как сообщил «мэр» города Алексей Кулемзин, зафиксирован «прилет» в районе центрального универмага.



«Имеются пострадавшие, повреждено три автомобиля, остекление окон местных домов. Обстоятельства уточняются», — уверяет «мэр».



Также сообщается о «прилетах» в СИЗО на улице Кобозева, проходной завода ДМЗ и в находящийся неподалеку склад-магазин «Ткани».