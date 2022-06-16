Оккупанты заселяют свои семьи в дома херсонцев — Минобороны Украины

Оккупанты самовольно заселяются в жилье украинцев на захваченных территориях, перевозят свои семьи, в частности, в Херсон. Об этом на брифинге заявила заместительница министра обороны Украины Анна Маляр.



«Новоприбывшие так называемые российские переселенцы самовольно заселяют покинутые дома и квартиры украинских граждан, которые уехали, спасая свои жизни, с начала полномасштабного вторжения России», - сказала она.



К тому же оккупанты, по словам Маляр, усилили мероприятия по принудительной паспортизации украинцев на оккупированных войсками РФ территориях. Она предполагает, что делается это с целью увеличения доли местного населения, которое будет обязано гарантированно поддерживать планы Кремля относительно аннексии временно оккупированных территорий Украины в случае проведения так называемых «референдумов».

Заместительница министра обороны также отметила, что от идеи проведения «референдумов» РФ не отказалась, но местное население оказывает этому яростное сопротивление.

Ранее мы со ссылкой на информацию замглавы оккупационной администрации Херсонщины Кирилла Стремоусова сообщили, что дети, которые родились в Херсонской области после 24 февраля, автоматически получат гражданство РФ.