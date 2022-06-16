Суд запретил «Партию Шария»

Восьмой апелляционный суд Львова на заседании 16 июня постановил запретить «Партию Шария», которую возглавляет подозреваемый в госизмене пророссийский блоггер Анатолий Шарий. Об этом сообщает «Чесно».



Имущество этой политсилы переходит в собственность государства, хотя решение суда еще можно обжаловать в Верховном Суде.



«О доводах Министерства юстиции и СБУ по поводу запрета партии нам ничего не известно — журналистов не допустили на заседание, хотя вчера председательствующая по другому делу позволила нам присутствовать. О запрете партии мы узнали из слов представителя суда, просто вышедшего сообщить о результате рассмотрения. По словам представительницы Минюста, представители партии должны быть на заседании из-за видеосвязи, но так и не появились», — сообщил детали рассмотрения дела аналитик движения «Чесно» Игорь Фещенко.



Это уже вторая попытка Минюста запретить пророссийскую партию.



Также сегодня суд запретил партию «Левая оппозиция», которая появилась в 2015 году после ликвидации КПУ.

16 февраля 2021 года СБУ объявило Анатолию Шарию подозрение по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан. Украинское следствие объявило его в розыск еще в феврале 2021 года.

4 мая 2022 года правоохранительные органы Испании задержали Шария, а уже 5 мая местный суд отпустил пророссийского блогера под подписку о невыезде. Генпрокурор Ирина Венедиктова предполагает, что экстрадиционный арест и выдача Шария Украине может затянуться на год.