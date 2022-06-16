Британский клуб представил форму в цветах «Шахтера» и направит деньги на помощь Украине

Валлийский клуб «Мертир Таун» представил новую выездную форму, которая посвящена «Шахтеру» и Донецку. Об этом сообщает «Зеркало недели».



Комплект выполнен в оранжевом цвете с черными вставками — это клубные цвета «горняков». Часть денег от продажи футболок будет направлена на помощь Украине через Чрезвычайный комитет Великобритании.



«Мертир Таун» базируется в валлийском городе Мертир-Тидвил, где родился Джон Юз — британский промышленник, который является основателем Донецка (Юзовки). Клуб выступает в седьмом по силе дивизионе английского футбола. При этом привычными цветами формы команды являются зеленый и белый.