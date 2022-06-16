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Обстрелы, штурмы, авиаудары: В Генштабе рассказали о ситуации на Донбассе

16 июня 2022, 18:59

Обстрелы, штурмы, авиаудары: В Генштабе рассказали о ситуации на Донбассе

Российские оккупанты продолжают штурмовать Донецкую и Луганскую области, украинские военные держат оборону и отбивают атаки. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что на Славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Мазановки, Краснополья и Дубровного. Украинские воины отразили вражеский штурм в направлении населенного пункта Долина, оккупанты отошли.

На Донецком направлении россияне не прекращали обстрелы позиций украинских войск вдоль линии соприкосновения со сосредоточением основных усилий на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

На Лиманском направлении оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии район Стародубовки.

«На Северодонецком направлении противник применял артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка, Лоскутовка, Метелкино и Боровское. Нанес авиационный удар по Лоскутовке», — говорится в сводке.

На Бахмутском направлении российские оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Нью-Йорк, Зайцево, Покровское, Новая Каменка, Яковлевка, Берестово, Николаевка и Новоивановка. Нанесли авиаудар парой вертолетов Ка-52 по мирному населенному пункту Яковлевка. ВСУ снова успешно отразили штурмовые действия противника в направлении Берестового.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался вести штурмовые действия с целью недопущения переброски украинских войск на другие направления. Совершил обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Зализничное, Гуляйполе и Чаривне.

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