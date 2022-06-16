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«ЛНР» может ввести смертную казнь

16 июня 2022, 20:58

«ЛНР» может ввести смертную казнь

Группировка «ЛНР» рассмотрит вопрос о введении смертной казни для «военных преступников». Об этом заявил глава «ЛНР» Леонид Пасечник в интервью российскому агентству ТАСС.

Он ответил на вопрос о возможности введения в «законодательство ЛНР» смертной казни как «высшей меры наказания».

«Пока мы такое решение, если честно, не принимали. Мы действуем в рамках международной конвенции, договоров и так далее. Мы будем решать этот вопрос. Я думаю, вопрос достаточно серьезный. Возможно, для трибунала будем делать исключение», — заявил Пасечник.

Он также сказал, что вопрос возможного введения смертной казни будет рассматриваться с участием «депутатов народного совета» и представителями «силовых структур».

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