«ЛНР» может ввести смертную казнь

Группировка «ЛНР» рассмотрит вопрос о введении смертной казни для «военных преступников». Об этом заявил глава «ЛНР» Леонид Пасечник в интервью российскому агентству ТАСС.



Он ответил на вопрос о возможности введения в «законодательство ЛНР» смертной казни как «высшей меры наказания».



«Пока мы такое решение, если честно, не принимали. Мы действуем в рамках международной конвенции, договоров и так далее. Мы будем решать этот вопрос. Я думаю, вопрос достаточно серьезный. Возможно, для трибунала будем делать исключение», — заявил Пасечник.



Он также сказал, что вопрос возможного введения смертной казни будет рассматриваться с участием «депутатов народного совета» и представителями «силовых структур».