Реалии жизни в Мариуполе и последствия авиаударов по Донетчине. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- «Артемсоль» прекращает работу и расторгает трудовые договора с сотрудниками.
- Авиаудар по Покровску и Лисичанску. Как на пути захвата Донбасса Россия уничтожает инфраструктуру и людей.
- Как сегодня живут мариупольцы. Люди набирают воду вблизи хаотичных могил во дворах.
- Глава боевиков «ДНР» Пушилин анонсировал захват всей Украины и окончание войны до конца 2022 года.
- Переговоры об освобождении «азовцев» продолжаются, в СНБО тему назвали: «очень деликатной».
- В центре Донецка от обстрелов повреждены швейная фабрика и проходная ДМЗ.