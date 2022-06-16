В Запорожской области горел химзавод, опасности для жителей нет — ОВА

Сегодня вечером на химзаводе в городе Пологи Запорожской области произошел пожар. Химической угрозы населению города и области нет, сообщает пресс-служба Запорожской областной военной администрации.



«Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горит складское помещение завода "Коагулянт" на общей площади 800 кв.м. В неэксплуатируемом сооружении хранились лаки и краски, которые раньше использовались в технологическом процессе», — говорится в сообщении.



Отмечается, что пожар тушили почти два часа. Спасатели проводят проливку и разбор конструкций для предотвращения повторных возгораний.



«Подразделения ГСЧС продолжают работать на месте происшествия. Причина пожара устанавливается. Данные о пострадавших уточняются», — добавили в ОВА.

Пожар на химзаводе в Пологах. Фото: Запорожская ОВА