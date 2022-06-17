Российские оккупанты создали десятки фильтрационных лагерей и тюрем — Украина в ОБСЕ

Российские оккупанты создали не менее 20 фильтрационных лагерей и тюрем на временно захваченных территориях Украины. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, — передает Укринформ.



«Херсонская и Запорожская области, по словам правозащитников, лидеры по количеству похищений российскими военными в Украине», — заявил Цымбалюк, приведя ряд примеров.



Он рассказал о случаях пыток, о гендерном насилии, похищении людей, что стало «частью российской политики с целью сломить волю жителей оккупированных территорий Украины».



Украинский посол напомнил о тюрьме «Изоляция» в оккупированном Донецке.



«Мы очень хорошо знаем об ужасах, которые там творятся», — подчеркнул он.



«И потому мы должны остановить распространение Россией этой тюрьмы по всей Украине», — заявил Цымбалюк.