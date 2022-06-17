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Оккупанты могут совершать атаки под чужим флагом в Херсонской области — ISW

17 июня 2022, 07:59

Оккупанты могут совершать атаки под чужим флагом в Херсонской области — ISW

Российские оккупанты могут устраивать атаки под фальшивым флагом в Херсонской области, чтобы помешать поддержке населения украинских контрнаступальных операций. Об этом сообщил американский Институт исследования войны (ISW).

Отмечается, что во время взрыва 15 июня на рынке в Чернобаевке были жертвы среди гражданского населения. Два человека погибли, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести.

«Российские силы стремятся дестабилизировать общественное мнение в Херсоне и обвиняют украинские силы в нанесении ударов по гражданской инфраструктуре», — сказано в сообщении.

Оккупанты продолжают укреплять резервные позиции в Херсонской и Николаевской областях в ответ на контратаки ВСУ. В частности, они улучшили оборонительные позиции в районе Безводного и Ищенки, к юго-востоку от Давыдова Брода.

Российские силы также демонтируют бетонные ирригационные сооружения в Херсонской области, чтобы скрыть тяжелую артиллерию от украинских ударов.

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