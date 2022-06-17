Ракетные удары по многоэтажкам Николаева: один человек погиб и шесть ранены

Российская армия сегодня утром нанесла ракетные удары по Николаеву. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.



«Сегодня утром российские оккупанты снова ударили ракетами по Николаеву. Пострадали жилые дома. На месте работают спасатели, медики и коммунальщики», — проинформировал Сенкевич.



Как уточнил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, от ракетного удара утром в Николаеве пострадало четыре жилых многоэтажных дома и объект инфраструктуры.



«На данный момент один погибший и шесть раненых (из них один ребенок). Ведутся спасательные работы», — сообщил Ким.