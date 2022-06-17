Погибшие дети обнаружены в Мариуполе — Офис генпрокурора

Генпрокуратура Украины получила информацию о гибели в Мариуполе еще 2 девочек 12 лет и мальчика и девочки 5 лет в результате обстрелов города оккупантами в период с марта по май. Об этом сообщил Офис генпрокурора в Telegram.



Отмечается, что по состоянию на утро, 17 июня, 322 ребенка погибли в Украине в результате вторжения российских войск.



«Более 900 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. 322 ребенка погибли и более 581 ранены», — сказано в сообщении.



Больше всего детей пострадало в Донецкой (301), Харьковской (170), Киевской (116), Черниговской (68), Луганской (54), Херсонской (52), Николаевской (48), Запорожской (30) и Сумской (17) областях.



«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», — подчеркнули в Офисе генпрокурора.



Также сообщается, что вооруженные силы России повредили в Украине 2 028 учебных заведений, причем 209 разрушены полностью.

