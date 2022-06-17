Силы РФ обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области

Последствия удара в Донецкой области. Фото: полиция

За прошедшие сутки по территории Донецкой области войска РФ нанесли 14 ударов. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.



Оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов региона. Под удар российских войск попали Авдеевка, Нью-Йорк, Торецк, Красногоровка, Новоукраинка, Нелиповка, Курдюмовка, Очеретино, Бахмут, Старая Николаевка, Зайцево.



Российские силы били из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, ракет Х-22 и Х-59МК, ракетных систем залпового огня «Ураган» и «Град».



По данным полиции, разрушения получили 42 гражданских объекта: 32 жилых дома, центр детского творчества, учебное заведение, медицинские центры, помещения исправительной колонии, предприятие и автомобили.

Оккупанты били по Донецкой области из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, ракет Х-22 и Х-59МК, ракетных систем залпового огня «Ураган» и «Град».

В полиции отметили, что в Донецкой области остаются обесточенными 336 населенных пунктов, водоснабжение отсутствует в 174.

Полиция задокументировала военные преступления в РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по ст. 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщалось, что на Донбассе украинские военные отразили штурм российских войск. Оккупанты осуществляли попытки прорваться на Бахмутском направлении, в районе Васильевки и Берестово, но украинские военные не дали им это сделать.