Войска РФ обстреляли Сумскую область — ОВА

Утром 17 июня Хотинская громада Сумской области была обстреляна армией РФ из минометов.



Об этом сообщил глава военной администрации области Дмитрий Живицкий, отметив, что всего зафиксировано 30 прилетов мин.



По предварительной информации Сумской ОВА, обошлось без жертв и разрушений.

16 июня вечером глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий сообщал о том, что армия РФ накрыла Глуховскую громаду, зафиксировано было 30 прилетов из реактивных систем залпового огня на территорию региона.