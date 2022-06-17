СБУ задержала агента РФ, разведывавшего позиции украинских военных в Сумской области

Сотрудники СБУ задержали жителя Сум, который информировал противника о позициях ВСУ в приграничных районах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Задержанный был завербован представителем российских спецслужб во время полномасштабной агрессии России против Украины.



«По заданию захватчиков агент осуществлял фото- и видеофиксацию расположения оборонных объектов и движения украинской военной техники. Полученные материалы с привязкой к местности злоумышленник переправлял куратору через закрытые каналы электронной связи», - говорится в сообщении.



Решается вопрос уведомления злоумышленника о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.