Maxar: Суда под российским флагом перевозят зерно из Украины в Сирию

Суда под российским флагом перевозят зерно из Украины в Сирию. Об этом сообщила компания спутниковой съемки Maxar, передает «Радио Свобода».



На снимках, сделанных в мае, зафиксированы два российских сухогруза в порту аннексированного Россией Севастополя, на которые происходит погрузка зерна.



Через несколько дней эти же суда пришвартовались в Сирии для разгрузки. Еще один снимок погрузки зерна в Севастополе был сделан в июне.



Украина обвиняет Россию в краже зерна с оккупированных ею территорий и попытке продажи его за границей. Россия это отрицает.



В настоящее время украинские морские порты заблокированы. Ряд стран, включая Турцию и Францию, заявили о готовности помочь Украине со снятием блокады портов, но украинские власти опасаются, что Россия воспользуется морским коридором для нападения на Одессу, если подходы к портам будут разминированы.



Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж с европейскими коллегами прорабатывает маршрут вывоза зерна из Украины через Румынию. Речь идет о 22 миллионах тонн украинского зерна, которые невозможно вывезти из-за блокировки черноморских портов Россией. С заявлением о поиске альтернативных средств вывоза зерна с территории Украины выступила и американская администрация.



Украина является четвёртым по величине экспортером зерна в мире. В 2021 году она экспортировала около 45 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур.



В ООН заявляют, что российское вторжение в Украину может привести к увеличению количества голодающих в мире на 18 миллионов.