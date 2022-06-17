Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

В Лисичанске есть братская могила, в которой лежат около 300 тел мирных жителей

17 июня 2022, 16:23

В Лисичанске есть братская могила, в которой лежат около 300 тел мирных жителей

На окраине Лисичанска, Луганской области есть братская могила, в которой находится уже около 300 тел. Газета The New York Times опубликовала фотографию этой могилы.

Издание со ссылкой на информацию украинских военных, которые контролируют город, сообщает, что в ней лежат около 300 тел погибших из-за обстрелов. Это мирные жители Лисичанска, Северодонецка, Рубежного.

В могилу, представляющую из себя незарытую землей траншею, в мешках свалены тела людей без опознавательных знаков, у погибших нет родственников, которые могли бы опознать тела, забрать и похоронить их.

Военные объяснили американским журналистам, что хоронят тела в траншее с апреля и пока не могут засыпать ее землей, так как техника, предназначенная для этого, направлена на сооружение окопов ВСУ.

Утром 17 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ отодвинули российскую армию от Золотого, в Лисичанске и Северодонецке — шестеро погибших за сутки.

Еще по теме

Места
Северодонецк Лисичанск Рубежное
Организации
Всу
Прочее
Война обстрелы на Донбассе

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:15
У Зеленского допустили возвращение Крыма военным путем
15:50
В Донецке масштабный пожар, слышны взрывы
14:52
«ДНР»: ВСУ удерживают правый берег Святогорска, где находится лавра
13:34
В Донецке, Макеевке и Горловке сообщают об обстрелах, есть пострадавшие
11:52
В захваченной оккупантами Васильевке — мощный взрыв в районе дамбы
11:24
Минобороны РФ строит в Мариуполе жилой комплекс
11:22
На оккупированной Луганщине за четыре месяца погибли 46 мирных жителей
10:22
Донецк под мощным обстрелом, люди сообщают о «прилетах» и пожарах
10:10
«ДНР» сообщила об одном погибшем и десяти раненых мирных жителях за сутки
09:43
«ЛНР» заявила о 20 раненых в Хрустальном. Людей вывозят из города
08:52
В оккупированном Хрустальном — мощные взрывы на складе боеприпасов
23:30
Реалии жизни в Мариуполе и последствия авиаударов по Донетчине. Дайджест НД за день ►
21:38
«ДНР» разрешила оплачивать коммунальные услуги гривнами
20:58
«ЛНР» может ввести смертную казнь
18:50
«ДНР»: Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до семи
все новости
17:58
В Киев с очередным визитом прибыл Борис Джонсон
17:46
«Дело не в нас»: Путин — о блокаде зерна в украинских портах
17:30
Карпенко: Украина уже потеряла 400 танков и 1300 бронемашин
17:15
У Зеленского допустили возвращение Крыма военным путем
17:12
У Зеленского опровергли, что Макрон, Шольц и Драги склоняли его к переговорам с РФ
16:51
Ткаченко: Украина потребует изменить решение о переносе Евровидения в Британию
16:43
Путин назвал причину войны против Украины
16:34
В Украине расследуют 530 производств о госизмене и коллаборационизме — ГБР
16:23
В Лисичанске есть братская могила, в которой лежат около 300 тел мирных жителей
15:50
В Донецке масштабный пожар, слышны взрывы
15:45
Украина вводит визовый режим с Россией с 1 июля
15:34
За минувшие сутки полицейские зафиксировали 22 обстрела в Луганской области
15:26
Тяжелые бои в Северодонецке продолжаются, оккупанты не захватили город — Гайдай
14:57
Германия передаст Украине реактивные системы MARS-II
14:52
«ДНР»: ВСУ удерживают правый берег Святогорска, где находится лавра
все новости
ВИДЕО
В Донецке масштабный пожар, слышны взрывы
17 июня, 15:50
В оккупированном Хрустальном — мощные взрывы на складе боеприпасов
17 июня, 08:52
Реалии жизни в Мариуполе и последствия авиаударов по Донетчине. Дайджест НД за день ►
16 июня, 23:30

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция