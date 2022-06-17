В Лисичанске есть братская могила, в которой лежат около 300 тел мирных жителей

На окраине Лисичанска, Луганской области есть братская могила, в которой находится уже около 300 тел. Газета The New York Times опубликовала фотографию этой могилы.



Издание со ссылкой на информацию украинских военных, которые контролируют город, сообщает, что в ней лежат около 300 тел погибших из-за обстрелов. Это мирные жители Лисичанска, Северодонецка, Рубежного.



В могилу, представляющую из себя незарытую землей траншею, в мешках свалены тела людей без опознавательных знаков, у погибших нет родственников, которые могли бы опознать тела, забрать и похоронить их.



Военные объяснили американским журналистам, что хоронят тела в траншее с апреля и пока не могут засыпать ее землей, так как техника, предназначенная для этого, направлена на сооружение окопов ВСУ.

Утром 17 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ отодвинули российскую армию от Золотого, в Лисичанске и Северодонецке — шестеро погибших за сутки.