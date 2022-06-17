Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС

Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Европейский Союз. Решения озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



Рекомендацию предоставить статус кандидата в ЕС от Комиссии также получает и Молдова, но не Грузия от которой ждут выполнения ряда условий.

Окончательное решение по Украине и Молдове должны принять страны Европейского союза на саммите 23-24 июня. Принятым решение будет считаться, если за него проголосуют все страны ЕС.



Рекомендация содержит в себе условия, которые Киев обязан будет выполнять, чтобы после получения статуса кандидата начать перегороры о полноценном членстве в ЕС. О них рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак:

- Принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добродетельности и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;

- Завершение проверки добродетельности кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины;

- Дальнейшее усиление борьбы с коррупцией, в частности на высоком уровне. Завершение отбора и назначение нового директора НАБУ и руководителя САП.

- Обеспечение соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по финансовым мерам (FATF);

- Принятие комплексного стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины;

- Должен заработать «антиолигархический» закон;

- Необходимо привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;

- Необходимо завершить реформу законодательной базы по правам национальных меньшинств, которая сейчас готовится согласно рекомендациям Венецианской комиссии и разработать механизмы ее внедрения.