Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС

Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Европейский Союз. Решения озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Рекомендацию предоставить статус кандидата в ЕС от Комиссии также получает и Молдова, но не Грузия от которой ждут выполнения ряда условий.
Окончательное решение по Украине и Молдове должны принять страны Европейского союза на саммите 23-24 июня. Принятым решение будет считаться, если за него проголосуют все страны ЕС.
Рекомендация содержит в себе условия, которые Киев обязан будет выполнять, чтобы после получения статуса кандидата начать перегороры о полноценном членстве в ЕС. О них рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак:
- Принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добродетельности и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;
- Завершение проверки добродетельности кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины;
- Дальнейшее усиление борьбы с коррупцией, в частности на высоком уровне. Завершение отбора и назначение нового директора НАБУ и руководителя САП.
- Обеспечение соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по финансовым мерам (FATF);
- Принятие комплексного стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины;
- Должен заработать «антиолигархический» закон;
- Необходимо привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;
- Необходимо завершить реформу законодательной базы по правам национальных меньшинств, которая сейчас готовится согласно рекомендациям Венецианской комиссии и разработать механизмы ее внедрения.