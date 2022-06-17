Украина получила 773 млн долларов льготного кредита от Канады через счет МВФ

Госбюджет Украины получил 1 млрд канадских долларов (773 млн CША) льготного кредита от Канады на срок 10 лет под 1,69% годовых. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.



«Это первые средства, которые Украина получила через механизм административного счета Международного валютного фонда», – говорится в сообщении.



Средства будут направлены для финансирования приоритетных расходов, в частности на обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных расходов, уточнил Минфин.



В апреле 2022 года МВФ принял решение о создании административного счета для зачисления средств в виде части Специальных прав заимствований от стран-доноров в пользу Украины. Все привлеченные средства с использованием данного счета должны направляться на поддержание финансовой стабильности Украины в форме грантов или кредитов.