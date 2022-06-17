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«ЛНР» заявила, что взяла в плен часть военных с завода «Азот»

17 июня 2022, 13:55

«ЛНР» заявила, что взяла в плен часть военных с завода «Азот»

Часть военнослужащих ВСУ, находившихся на химзаводе «Азот» в Северодонецке, попала в плен к боевикам «ЛНР». Об этом сегодня заявил представитель так называемой «народной милиции» Андрей Марочко, передает сепаратистский сайт «ЛИЦ».

Утверждается, что украинские военные сами «сдались в плен». Число группировка не называет, как и принадлежность к тем или иным подразделениям.

О выходе из бомбоубежищ мирных жителей, которые там прячутся от обстрелов, не сообщается.

Украинская сторона на данный момент не подтверждает и не опровергает эту информацию.

По состоянию на утро 14 июня на Северодонецком объединении «Азот» оставалось от 540 до 560 мирных жителей.

ВСУ отодвинули российскую армию от Золотого, в Лисичанске и Северодонецке — шестеро погибших. Число обстрелов со стороны оккупантов растет ежедневно.

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