У Зеленского допустили возвращение Крыма военным путем

Возвращение оккупированного Россией Крыма возможно и военным путем, ведь с начала полномасштабной войны подходы к этому вопросу изменились. Об этом в эфире телемарафона сказала постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева, отметив, что для возвращения полуостова под контроль Украины будут использованы «все методы» имеющиеся в момент «Х».



«Вопрос использования различных асимметричных мер, в том числе и элементов военных, не исключались в Стратегии деоккупации и реинтеграции. Вопрос Крыма после 24 февраля и подходы к возвращению территорий тоже изменились», — завила Ташева.



Она подчеркнула, что в Крым первыми войдут украинские военные, вне зависимости от того, какой путь возврата полуострова будет выбран.



«Мы работаем и над политико-дипломатическим, и над другим путями», — сказала Ташева, заявив, что после деоккупации следует ожидать долгий процесс стабилизации ситуации на полуострове.



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