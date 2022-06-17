Карпенко: Украина уже потеряла 400 танков и 1300 бронемашин

С момента полномасштабного российского вторжения Украина уже потеряла 400 танков, 1300 бронемашин и 700 единиц артиллерии. Об этом в интервью журналу National Defence рассказал командующий логистикой Сухопутных войск Владимир Карпенко.



По его словам, Украина, потери техники составляют 30—40, иногда до 50% в результате активного боя.



Карпенко также объяснил, что, чтобы полноценно прикрыть всю линию фронта, где проходят активные бои, Украине нужно полноценно оснастить 40 бригад. На эти 40 бригад в общей сложности нужно 4 тысячи боевых машин пехоты, 1 200 танков и почти 2,2 тысячи артиллерийских систем.