«Дело не в нас»: Путин — о блокаде зерна в украинских портах

Президент Украины Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует экспорту украинского зерна. Об этом он сказал в ходе Петербургского международного экономического форума.



«Что касается спекуляций на тему украинского зерна. Мы не препятствуем, ради Бога. Не мы же заминировали черноморские порты. Пусть разминируют и вывозят», — заявил он.



Путин сказал, что украинское зерно можно вывезти не только через порты, но и через другие страны, например, через Беларусь.



«Другое дело, что речь идет о 5-6 млн тонн пшеницы. Но в мире производится 800 млн тонн пшеницы. Так что украинская пшеница — это капля в море. К тому же есть и другие пути, не только морские. Пожалуйста, через Беларусь вывозите, через Польшу, Румынию. Дело не в нас», — заявил президент РФ.

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