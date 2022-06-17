В Киев с очередным визитом прибыл Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 17 июня, приехал в Киев и сейчас проводит встречу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщается в Telegram-канале Зеленского.



По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, президент Украины, команда Офиса президента и правительство обсудили с Джонсоном необходимость поставки тяжелого вооружения и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию.



Также среди тем были гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба украинскому государству.